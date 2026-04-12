È Silvio Frigerio l'uomo morto nella metro Linea 1 di Napoli | era un architetto e artista

Nella mattinata di oggi, una persona è deceduta sulla banchina della stazione Medaglie d'Oro della linea 1 della metropolitana di Napoli. Si tratta di un uomo noto in città, architetto e artista, di cui ancora non sono state rese note le generalità. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine e il personale sanitario. La vicenda è sotto l'attenzione delle autorità, che stanno accertando le cause del decesso.