Chi era Silvio Moret l'uomo scomparso da Frascati e trovato morto dopo due settimane | il giallo del furgone

Silvio Moret, uomo di Frascati, è stato trovato morto dopo essere scomparso da circa due settimane. Il suo corpo è stato individuato in un'area vicino alla Flaminia, dove un furgone che aveva guidato è stato ritrovato abbandonato e in movimento. La polizia ha individuato il veicolo e successivamente ha scoperto il corpo di Moret.

Un furgone che viaggia contromano sulla Flaminia, poi ritrovato abbandonato ancora in moto: dopo due settimane è stato trovato il corpo di Silvio Moret. Ma resta il mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it Silvio Moret ritrovato senza vita nell’Aniene a Roma: dramma per l’imprenditore di Frascati scomparso il 14 febbraioSilvio Moret, imprenditore di 72 anni originario di Frascati, era scomparso lo scorso 14 febbraio 2026. Era scomparso da due giorni, uomo trovato morto sotto il viadotto autostradale Madonna del PonteIl corpo di un uomo, che era scomparso da Capaci nel giorno dell'Immacolata, è stato trovato oggi privo di vita sul letto del fiume sottostante il... Una raccolta di contenuti su Silvio Moret Temi più discussi: Silvio Moret scomparso da Frascati: il furgone ritrovato a Roma. Il caso a Chi l'ha visto?; Frascati, sparito nel nulla l’imprenditore Silvio Moret. Il suo furgone ritrovato a Conca d’Oro; Frascati in lutto: ritrovato senza vita nell’Aniene Silvio Moret, scomparso dal 14 febbraio; Cadavere trovato nell’Aniene: la vittima identificata, è l’imprenditore scomparso Silvio Moret. Frascati in lutto: ritrovato senza vita Silvio Moret, scomparso dal 14 febbraioÈ stato ritrovato oggi, martedì 3 marzo, purtroppo senza vita, Silvio Moret, l’imprenditore di Frascati scomparso lo scorso 14 febbraio 2026. A ... castellinotizie.it Non è Alessandro Giannetti il cadavere trovato nell’Aniene: si tratta di Silvio Moret scomparso il 14 febbraioIl cadavere trovato questa mattina nell’Aniene è di Silvio Moret, scomparso da Frascati. Non si tratta dunque, come ipotizzato in un primo momento, di Alessandro Giannetti. fanpage.it