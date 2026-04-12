Tragedia in metropolitana la mano al petto e poi si accascia morto Silvio Frigerio
Un uomo è morto ieri mentre si trovava sulla metropolitana della linea 1, alla stazione di Medaglie d’Oro. Secondo quanto riferito, si è portato una mano al petto e poi si è accasciato a terra senza apparente motivo. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia sta raccogliendo le testimonianze di passanti e viaggiatori presenti al momento.
Si trovava nella metro Linea 1, all'altezza della stazione di Medaglie d'Oro, quando si è portato una mano al petto e si è poi accasciato al suolo. È morto così Silvio Frigerio, tra le anime più vive, brillanti e generose della cultura partenopea. Architetto libero professionista e artista.🔗 Leggi su Napolitoday.it
A cena con le amiche, 15enne si accascia a terra. Poi la tragedia: non c’è stato nulla da fareUna serata tra amiche e compagne di squadra si è trasformata in tragedia giovedì sera a Ostia, sul litorale di Roma.
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