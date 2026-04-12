Tragedia in metropolitana la mano al petto e poi si accascia morto Silvio Frigerio

Un uomo è morto ieri mentre si trovava sulla metropolitana della linea 1, alla stazione di Medaglie d’Oro. Secondo quanto riferito, si è portato una mano al petto e poi si è accasciato a terra senza apparente motivo. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia sta raccogliendo le testimonianze di passanti e viaggiatori presenti al momento.