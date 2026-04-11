Fabio Ascione è stato ucciso per errore nella guerra tra bande di Napoli e non avrà neanche un funerale pubblico

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso accidentalmente durante uno scontro tra gruppi di bande a Napoli. La polizia ha vietato l'organizzazione di funerali pubblici, mentre fonti investigative riferiscono che il colpo mortale sarebbe partito da un gruppo di giovani conosciuti come le

La Questura ha vietato i funerali pubblici per il 20enne ucciso a Ponticelli; la pallottola che ha colpito Fabio Ascione sarebbe partita accidentalmente da un gruppo delle "case di Topolino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.

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