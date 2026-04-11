Fabio Ascione è stato ucciso per errore nella guerra tra bande di Napoli e non avrà neanche un funerale pubblico

Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso accidentalmente durante uno scontro tra gruppi di bande a Napoli. La polizia ha vietato l'organizzazione di funerali pubblici, mentre fonti investigative riferiscono che il colpo mortale sarebbe partito da un gruppo di giovani conosciuti come le

La Questura ha vietato i funerali pubblici per il 20enne ucciso a Ponticelli; la pallottola che ha colpito Fabio Ascione sarebbe partita accidentalmente da un gruppo delle "case di Topolino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.

Temi più discussi: Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite; Ore 14 2025/26 - Ponticelli, è caccia ai killer di Fabio Ascione - 08/04/2026 - Video; Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici; L’ultima notte di Fabio, ucciso a vent’anni davanti al bar. Forse è stato colpito per errore.

Fabio Ascione è stato ucciso per errore nella guerra tra bande di Napoli, e non avrà neanche un funerale pubblicoLa Questura ha vietato i funerali pubblici per il 20enne ucciso a Ponticelli; la pallottola che ha colpito Fabio Ascione sarebbe partita accidentalmente ... fanpage.it

Omicidio Fabio Ascione a Ponticelli: il killer è un minoreLe indagini sull’omicidio di Fabio Ascione a Ponticelli indicano un killer minorenne. La verità sulla morte del ventenne. stylo24.it

Il 20enne Fabio Ascione sarebbe stato ucciso per errore durante un agguato di camorra. L'obiettivo dei killer si trovava sotto i porticati del Parco Topolino, riuscito a sfuggire ai proiettili. Indagini serrate dei carabinieri: si cerca il commando partito dall’hinterland - facebook.com facebook

Sparatoria a Ponticelli (NA). È caccia ai killer di Fabio Ascione. Ancora da chiarire se il 20enne, morto dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco al petto, fosse il bersaglio dell’agguato o se sia stato colpito accidentalmente. Il commento di Milo Inf x.com