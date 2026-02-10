La caduta dalle scale e i lividi causati da botte | cosa non torna nella storia della bimba morta a Bordighera

La morte di una bambina di 2 anni a Bordighera sembra più complicata di quanto si possa pensare. La versione ufficiale parla di una caduta dalle scale, ma il medico legale ha rilevato lividi che non tornano con questa versione. Ora gli inquirenti cercano di capire cosa sia realmente successo.

