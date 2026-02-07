Il Napoli conquista una vittoria importante, anche se sofferta. La squadra ha preso il secondo gol mentre cercava di gestire la partita, un errore che ha complicato il risultato. L’allenatore Cesare analizza la sfida e punta il dito su un singolo errore di Buongiorno, che ha lasciato spazio agli avversari. La squadra ha comunque dimostrato carattere e determinazione per portare a casa i tre punti.

Cesare – Caro Guido, vittoria importante e sofferta del Napoli. Ha vinto una cosiddetta partita sporca d’altri tempi. Vittoria contro una squadra aggressiva ma modesta tecnicamente. Dopo un inizio horror di Buongiorno dopo 18 secondi, che ha causato il rigore dell’1-0 per il Genoa, il Napoli ha avuto la forza di reagire subito. E non era facile perché quello è stato un episodio di quelli che può ammazzarti. Il Napoli in 20 minuti è stato capace di ribaltare il risultato e poi è arrivato agevolmente all’intervallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Il Napoli ha preso il secondo gol perché voleva gestire”. “Ma se stava dominando? È stato un errore di Buongiorno”

