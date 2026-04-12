Due mosse tattiche due tiri un gol | Juve analisi di un colpo da Champions

Durante la partita, la squadra ha adottato due strategie principali, portando a due tiri in porta e uno dei quali si è trasformato in gol. La formazione ha mostrato un sistema tattico flessibile, con un abbassamento del baricentro e sostituzioni che hanno inciso sull’andamento dell’incontro. Sono stati osservati cambiamenti chiave in corso di gioco, che hanno influenzato le azioni offensive e difensive della squadra.

Notte ideale per la Juve, notte da Champions. Superato il Como, che oggi se la vede con l’Inter. Alle viste il Milan, crollato a +3 e con lo scontro diretto imminente. Distanziata di nuovo la Roma. Staccata l’Atalanta nello scontro diretto che nessuno poteva permettersi di pareggiare. Non è un campionato nel quale si possano fare previsioni oltre la prossima curva, ma la Juve è di nuovo in totale corsa Champions. Con un 1-0 concepito con un po’ di fortuna nel primo tempo e legittimato nella ripresa, quando l’Atalanta ha cominciato malissimo in difesa concedendo subito il gol a Boga. Da qui la Juve ha giocato una partita di controllo e ripartenza intelligente e matura, mentre i nerazzurri, esaurita la spinta della prima mezzora, hanno solo attaccato a testa bassa, senza che CDK o Ederson fossero ispirati, rischiando più di quanto osassero.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Due mosse tattiche, due tiri, un gol: Juve, analisi di un colpo da Champions Leggi anche: Una Juve figlia degli errori di due mercati. Ma bastano due mosse per metterla a posto... Leggi anche: Inter-Juve, non solo Bastoni-Kalulu: due rigori e due gol da annullare