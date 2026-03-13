La Juventus si trova in una fase delicata, segnata da errori commessi durante due sessioni di mercato che hanno influenzato la squadra. Nel frattempo, l'allenatore di lunga data torna a dirigere l'Udinese, tornando a lavorare nella città che ha segnato una parte importante della sua carriera. Due mosse strategiche potrebbero cambiare il corso delle cose per entrambe le squadre.

una tappa importantissima, quella di Udine, per la Juventus. Dove si intrecciano storie personali e riflessioni tecniche. Lì, in Friuli, è praticamente decollata la straordinaria carriera di Luciano Spalletti, che a livello di club non ha sbagliato più un colpo. Ha incantato, anche di più, alla Roma, inventando una squadra con Totti centravanti che suscitava gli oh di meraviglia. Ha fatto benissimo all’Inter, conquistando la zona Champions tra mille problemi. Ha sbalordito a Napoli, dominando il campionato e conquistando uno scudetto dopo una rivoluzione estiva in cui molti senatori avevano lasciato. Si sta comportando alla grande alla Juve: lo sapete, ad esempio, che da quando è arrivato ha fatto 5 punti in più della Roma di Gasperini? Un altro che, per risultati e gioco, è a livelli d’eccellenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una Juve figlia degli errori di due mercati. Ma bastano due mosse per metterla a posto...

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