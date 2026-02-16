Inter-Juve non solo Bastoni-Kalulu | due rigori e due gol da annullare

Durante il derby d’Italia, l’arbitro La Penna ha commesso un errore che ha attirato molta attenzione: due rigori assegnati e due gol annullati, tutti decisivi per il risultato. La partita ha visto decisioni discutibili anche sui tocchi di mano, creando confusione tra i giocatori e i tifosi. La giornata di Serie A si conclude questa sera con Cagliari-Lecce, ma il caso dell’arbitro resta al centro delle discussioni.

L’arbitraggio di La Penna nel derby d’Italia monopolizza la moviola di Serie A. I casi di Napoli-Roma e i tocchi di mano La 25esima giornata di Serie A, che si chiude stasera con Cagliari-Lecce, verrà ricordata per il grave errore dell’arbitro La Penna in Inter-Juventus. Il fischietto romano, che verrà fermato da Rocchi, ha preso un abbaglio mostrando il secondo giallo a Kalulu per un contatto molto lieve sul braccio di Bastoni. Il Var, come è noto, in questi casi non può intervenire, ma a breve dovrebbe essere modificato il protocollo. L’arbitro La Penna in Inter Juventus (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

