Inter-Juve non solo Bastoni-Kalulu | due rigori e due gol da annullare
Durante il derby d’Italia, l’arbitro La Penna ha commesso un errore che ha attirato molta attenzione: due rigori assegnati e due gol annullati, tutti decisivi per il risultato. La partita ha visto decisioni discutibili anche sui tocchi di mano, creando confusione tra i giocatori e i tifosi. La giornata di Serie A si conclude questa sera con Cagliari-Lecce, ma il caso dell’arbitro resta al centro delle discussioni.
L'arbitraggio di La Penna nel derby d'Italia monopolizza la moviola di Serie A. I casi di Napoli-Roma e i tocchi di mano La 25esima giornata di Serie A, che si chiude stasera con Cagliari-Lecce, verrà ricordata per il grave errore dell'arbitro La Penna in Inter-Juventus. Il fischietto romano, che verrà fermato da Rocchi, ha preso un abbaglio mostrando il secondo giallo a Kalulu per un contatto molto lieve sul braccio di Bastoni. Il Var, come è noto, in questi casi non può intervenire, ma a breve dovrebbe essere modificato il protocollo.
Pisa Juve 0-1 LIVE: gol del vantaggio per i bianconeri! Kalulu tocca da due passi!
Il Var fa infuriare anche Guardiola: sei minuti di attesa per annullare un gol del City e lui sbotta: «Due pesi e due misure»
Il VAR della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha causato tensioni, con un'operazione di circa sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo.
Argomenti discussi: Inter Juve e non solo, gli altri 'derby' nel mondo; Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato; Sorpresa Spalletti, chi parlerà alla conferenza stampa di Inter-Juve e non solo; Inter-Juve e il tabù Derby d’Italia: la capolista sfida anche la maledizione bianconera.
Elkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve: non è solo per il rosso a Kalulu, vuole garanzie. John Elkann ha telefonato al presidente della FIGC Gravina dopo Inter-Juventus per far sentire la sua voce dopo gli errori arbitrali e l'ammonizione di ...
Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Le scelte di Spalletti e Chivu. Nella notte più romantica dell'anno, quando le luci della città si accendono per celebrare l'amore, a San Siro va in scena un sentimento diverso. San Valentino si tinge di nerazzurro e bianconero, per ...
