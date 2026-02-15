Ora capisco quanto sia stato folle approdare al Real Madrid andarci così giovane con tutta quell’attenzione e pressione Non ci pensavo molto allora’ Martin Odegaard parla del suo arrivo al Real Madrid a 15 anni

Martin Odegaard spiega perché il suo arrivo al Real Madrid a soli 15 anni è stato una mossa rischiosa. Il calciatore norvegese ricorda come, in quel momento, non abbia riflettuto abbastanza sulla pressione e sull’attenzione che avrebbe affrontato. Quando si trasferì in Spagna, il giovane promettente si rese conto di quanto fosse impegnativo adattarsi a un club così grande, soprattutto da così giovane. La decisione di partire dall’Norvegia e affrontare questa sfida ha lasciato un segno profondo nella sua carriera.

Notizia fresca giunta in redazione: Per la maggior parte dei giocatori, firmare per il Real Madrid è un sogno. Farlo a 15 anni è tutta un'altra cosa. Nel 2015, un adolescente Martin Odegaard ha fatto esattamente questo, quando i giganti spagnoli hanno vinto la corsa per uno dei giovani talenti più ricercati d'Europa, strappandolo allo Stromsgodset con un contratto da 4 milioni di euro. Qualsiasi mossa come questa, tuttavia, comporta una quantità eccessiva di clamore, controllo e aspettative, qualcosa che Odegaard può ora apprezzare appieno, più di un decennio dopo.