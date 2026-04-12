Dramma nel Milanese | madre e figlia trovate morte in casa dopo settimane Accanto ai corpi c' era un biglietto

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile a Sesto San Giovanni, nel Milanese, sono state trovate morte in casa una madre e una figlia. Le due persone sono state scoperte dopo settimane e accanto ai loro corpi è stato rinvenuto un biglietto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. La casa è stata posta sotto sequestro e i rilievi sono in corso.

Una tragedia della solitudine e della disperazione quella scoperta nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile a Sesto San Giovanni (Milano). I corpi senza vita di due donne, madre di 82 anni e figlia di 50, sono stati rinvenuti all'interno della loro abitazione al civico 118 di via Rovani. I resti.🔗 Leggi su Milanotoday.it Madre e figlia trovate morte in casa: scoperta shock accanto al lettoUn silenzio durato giorni, poi un dettaglio anomalo che ha fatto scattare l’allarme. Milano, madre e figlia trovate morte in casa: corpi in avanzato stato di decomposizione(Adnkronos) – I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili...