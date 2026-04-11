Milano madre e figlia trovate morte in casa | corpi in avanzato stato di decomposizione

A Sesto San Giovanni, in via Rovani 118, sono stati rinvenuti i corpi di una donna di 82 anni e di sua figlia di 50, entrambi in stato di decomposizione avanzata. I vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo Saf, hanno trovato le due donne all’interno di un appartamento al quarto piano dell’edificio. Non sono ancora note le cause del decesso e le indagini sono in corso.

(Adnkronos) – I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani 118 a Sesto San Giovanni. L'allarme è stato lanciato verso le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sesto, madre e figlia trovate morte in casa. I corpi erano in avanzato stato di decomposizioneSesto San Giovanni (Milano), 11 aprile 2026 – Dall’appartamento arrivavano forti odori, insopportabili. Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizione: dramma a MilanoI corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di... Milano, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizione