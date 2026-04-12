Dramma nel dramma Corre dall’amico appena morto e si schianta | 36enne in gravi condizioni

Un uomo di 36 anni, dopo aver appreso della morte di un amico in un incidente, ha deciso di mettersi alla guida. Durante il tragitto, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato sulla stessa strada. L’incidente ha provocato ferite gravi e il trasporto in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

ARNESANO – Corre sul posto una volta appresa la notizia dell'amico appena morto in un incidente, si schianta sulla stessa strada e finisce in ospedale in gravi condizioni. Una sequenza di eventi dolorosi per la comunità di Porto Cesareo, colpita in poche ore da un doppio sinistro he ha visto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Dramma nel Casertano: 36enne di Villaricca trovato morto su un terreno di famigliaTragedia nel pomeriggio di ieri a Nocelleto, piccola frazione del comune di Carinola, dove un uomo di 36 anni, Eugenio Urzo, originario di... Si schianta contro un albero e finisce nel fosso profondo due metri: è in gravi condizioniHa perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un albero lungo via Dismano.