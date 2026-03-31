Dramma nel Casertano | 36enne di Villaricca trovato morto su un terreno di famiglia

Nel pomeriggio di ieri a Nocelleto, frazione del comune di Carinola, è stato trovato senza vita un uomo di 36 anni proveniente da Villaricca. La scoperta è stata fatta su un terreno di proprietà della famiglia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Nocelleto, piccola frazione del comune di Carinola, dove un uomo di 36 anni, Eugenio Urzo, originario di Villaricca, è stato rinvenuto privo di vita. A fare la drammatica scoperta è stato il padre, preoccupato dopo aver tentato invano più volte di mettersi in contatto con il figlio. La vittima si trovava su un terreno di sua proprietà quando è sopraggiunta la morte. Giunto sul posto, il padre lo ha trovato riverso a terra, ormai senza segni di vita. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dramma nel Casertano: 36enne di Villaricca trovato morto su un terreno di famiglia Articoli correlati Un 67enne trovato morto nel terreno: salma sequestrataTempo di lettura: < 1 minutoTragedia in via Pignatella Avellino: 67enne trovato morto nel terreno che coltivava Tragedia in località Pignatella, dove... Avellino, tragedia in campagna: 67enne trovato morto nel suo terrenoUn uomo di 67 anni è stato rinvenuto privo di vita nel fondo agricolo di Contrada Pignatella, ad Avellino, dove era solito recarsi per coltivare la...