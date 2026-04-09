Metro C il giardino della Pace non riapre La protesta dei residenti | Spostate il cantiere logistico

La stazione della metro C nella zona di Porta Metronia rimane chiusa, mentre i residenti chiedono che venga spostato il cantiere logistico. Nel frattempo, è stato aperto un parco pubblico in viale Ipponio, nato dall’attivazione della nuova stazione. La protesta si concentra sulla mancata riapertura del giardino della Pace, che resta chiuso da tempo. La situazione riguarda direttamente chi vive nella zona e le attività vicine.

L’apertura della stazione di Porta Metronia ha portato alla nascita di un parco pubblico in viale Ipponio. A piazza Celimontana invece i bandoni gialli che delimitano l’area a disposizione della Metro C sono ancora al loro posto e sottraggono, ai residenti, uno spazio verde di circa 8mila metri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lampione “segato” in via della Romita, la protesta dei residentiPrato, 10 febbraio 2026 – Una segnalazione che è anche una richiesta di intervento per risolvere un problema che si protrae da molto tempo.

"Il giardino è inutilizzabile da mesi", monta la protesta dei genitori dei piccoli al nido "Mongolfiera""A mesi dall’inizio dell’anno educativo il giardino del nido d’infanzia Mongolfiera di Santarcangelo di Romagna continua a presentare gravi...

Si parla di: Porta Metronia, alberi e aiuole al posto di cemento e asfalto: la metro C porta in dote il Parco Ipponio; Porta Metronia, dopo il cantiere della metro C nasce il parco di via Ipponio: alberi, panchine, giochi per bimbi.

Guasto sulla Metro C fra Malatesta e Giardinetti: tecnici al lavoro, attivate navette sostituiveNavette sostitutive fra Malatesta e Giardinetti in entrambe le direzione per un guasto alla linea. A darne notizia è stata la stessa municipalizzata dei trasporti romana, Atac, con una nota. Tecnici ... fanpage.it