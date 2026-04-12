Una donna ha denunciato di aver subito violenza sul posto di lavoro, ma l’azienda, nonostante le campagne contro la violenza sulle donne, non avrebbe preso provvedimenti a suo favore. La vittima, impiegata da 15 anni in un noto marchio di cosmetici, ha riferito di essere stata ignorata dopo aver segnalato l’episodio. La vicenda solleva dubbi sulla reale efficacia delle iniziative aziendali contro la violenza di genere.

"Lavoro da 15 anni per quello che è considerato il primo brand di make-up in Italia. Fanno le campagne contro la violenza sulle donne, raccolgono fondi per aiutarle, si presentano come paladini. Poi hanno una dipendente vittima di codice rosso in negozio e non mi aumentano il contratto di 10 ore. Anzi, subisco vessazioni e mobbing". A denunciarlo è una donna di 43 anni, V.D., mamma monoreddito con due figlie a carico, residente ad Ancona in una casa popolare ottenuta proprio per il basso reddito. Assunta a tempo indeterminato nel giugno 2011, oggi è inquadrata con un part time di 20 ore settimanali. Una situazione che, dice, non le permette di andare avanti: una delle figlie è minorenne e invalida con riconoscimento della legge 104, l’altra è maggiorenne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne nel mirino: "Vittima di codice rosso. Ma ignorata dall’azienda che lotta contro la violenza"

Nasce il “Bosco rosso” contro la violenza sulle donne. Arianna Meloni: «Questa è l’Italia che vogliamo costruire» (video)Il progetto, promosso dall'associazione Algaxia, è il primo nel suo genere: coniuga riqualificazione urbana e tecnologie per garantire uno spazio...

Violenza sugli uomini e codice rosso: quel tabù che ferma i soccorsi"Se l’aggressore fosse stato un uomo e la vittima una donna, molto probabilmente sarebbe stato portato in caserma per l’identificazione.