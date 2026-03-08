Una recente riflessione evidenzia come, in situazioni di violenza, l'intervento delle forze dell'ordine può variare a seconda del genere delle persone coinvolte. In particolare, si sottolinea che se l'aggressore fosse stato un uomo e la vittima una donna, sarebbe stato più probabile un arresto immediato e un percorso di identificazione. Questo solleva il tema delle differenze di trattamento in casi di violenza.

"Se l’aggressore fosse stato un uomo e la vittima una donna, molto probabilmente sarebbe stato portato in caserma per l’identificazione. La gestione sarebbe stata diversa". A dirlo è Antonino Barrasso, presidente dell’associazione Alba Rosa e luogotenente dei Carabinieri in pensione, per anni comandante delle stazioni di Marotta e Fano, che commenta così la vicenda dell’uomo di 41 anni aggredito giovedì mattina in strada dalla moglie e dalla suocera, raccontata ieri sulle pagine del Carlino. Nell’aggiornarci sulla vicenda, l’avvocato della vittima Andrea Paponi riferisce che le due donne sono state identificate sul posto dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sugli uomini e codice rosso: quel tabù che ferma i soccorsi

