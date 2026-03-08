Violenza sugli uomini e codice rosso | quel tabù che ferma i soccorsi

Da ilrestodelcarlino.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente riflessione evidenzia come, in situazioni di violenza, l'intervento delle forze dell'ordine può variare a seconda del genere delle persone coinvolte. In particolare, si sottolinea che se l'aggressore fosse stato un uomo e la vittima una donna, sarebbe stato più probabile un arresto immediato e un percorso di identificazione. Questo solleva il tema delle differenze di trattamento in casi di violenza.

"Se l’aggressore fosse stato un uomo e la vittima una donna, molto probabilmente sarebbe stato portato in caserma per l’identificazione. La gestione sarebbe stata diversa". A dirlo è Antonino Barrasso, presidente dell’associazione Alba Rosa e luogotenente dei Carabinieri in pensione, per anni comandante delle stazioni di Marotta e Fano, che commenta così la vicenda dell’uomo di 41 anni aggredito giovedì mattina in strada dalla moglie e dalla suocera, raccontata ieri sulle pagine del Carlino. Nell’aggiornarci sulla vicenda, l’avvocato della vittima Andrea Paponi riferisce che le due donne sono state identificate sul posto dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

violenza sugli uomini e codice rosso quel tab249 che ferma i soccorsi
© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sugli uomini e codice rosso: quel tabù che ferma i soccorsi

Frontale tra auto sulla Provinciale: 3 feriti soccorsi in codice rossoPaura questa mattina lungo la Strada Provinciale 237 del Caffaro, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Schianto in paese tra ambulanza e furgone: 3 feriti soccorsi in codice rossoIl bilancio è di 3 feriti, per fortuna non gravi, e due veicoli completamente distrutti: tra questi un'ambulanza del gruppo Nuova Pubblica Assistenza...

Aggiornamenti e notizie su Violenza sugli.

Temi più discussi: Violenza sugli uomini e codice rosso: quel tabù che ferma i soccorsi; La violenza contro le donne paradigma della violenza conservatrice; Dieci anni di politiche per le donne: molto contro la violenza maschile, troppo poco per il lavoro; 8 marzo 2026.

violenza sugli uomini eViolenza di genere e giustizia: cinque anni di Codice RossoSi intitola Violenza di genere e giustizia. Cinque anni di Codice Rosso tra norma, cultura e società il nuovo libro a cura di Daniela Corso e Flavio Verrecchia, pubblicato per Telefono arcobaleno da ... osservatoriodiritti.it

violenza sugli uomini eAttivato a Donnas il primo centro valdostano per la presa in carico di uomini autori di violenzaOfferti, percorsi di 12 mesi miranti alla consapevolezza, alla modifica di relazioni disfunzionali e alla prevenzione di recidive ... rainews.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.