Donna investita sulle strisce pedonali a Lanciano | trasportata in ospedale

Una donna di 57 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino alla rotatoria di Sant'Antonio, nel centro di Lanciano. L’auto l’ha investita all’improvviso e la donna è caduta a terra. Sono arrivati i soccorsi e l’hanno portata in ospedale per controlli. Le prime informazioni indicano che sta bene, ma sarà sottoposta a ulteriori accertamenti. La polizia sta lavorando per chiarire come sia avvenuto l’incidente.

Incidente stradale in prossimità della rotatoria di Sant'Antonio, in centro: una 57enne è stata travolta da un automobilista mentre attraversava la strada Una donna di 57 anni è stata investita da un'auto in prossimità della rotatoria di Sant'Antonio, in centro a Lanciano. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 7 febbraio. La donna stava attraversando la strada all'altezza della residenza anziani "Antoniano", sulle strisce pedonali, quando è stata travolta dal veicolo, una Citroen C3, che dal centro procedeva verso la Variante. Alla guida c'era un uomo di 79 anni residente ad Arielli.

