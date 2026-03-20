In un mondo sempre più connesso, molte persone si trovano a sentirsi smarrite e impotenti di fronte alle notizie che circolano quotidianamente. La copiosa quantità di informazioni e eventi che arrivano da diversi ambiti rende difficile mantenere una percezione chiara e stabile della realtà. Questa situazione può generare sentimenti di frustrazione, malessere e una sensazione di impotenza che si diffondono tra chi cerca di orientarsi in un contesto complesso.

I n questo periodo storico iperconnesso capita sempre di più di sentirsi persi e impotenti di fronte alla narrazione di quello che succede nel mondo. Una sensazione strana e fastidiosa compare senza preavviso: ansia, paura, impotenza, frustrazione. La sera prima di andare a dormire o durante la giornata, in pausa pranzo, mentre scorre il telegiornale in sottofondo. Negli ultimi anni, psicologi e terapeuti negli Stati Uniti hanno segnalato un fenomeno sempre più presente e comune: la depressione politica. Gli esperti hanno notato che molte persone arrivano con sintomi identici alla depressione clinica, ma riconducono i loro malesseri a cause socio?politiche piuttosto che personali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come la realtà socio-politica può generare frustrazione, impotenza e malessere psicologico

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