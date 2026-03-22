Domenica In anticipazioni del 22 marzo | Mara Venier ospita di nuovo Peppe Iodice

Domenica In torna domenica 22 marzo alle 14 con Mara Venier che ospiterà nuovamente Peppe Iodice. La conduttrice si prepara a condurre l’appuntamento, portando in studio il comico e attore napoletano. La trasmissione, come di consueto, proporrà interviste e momenti di intrattenimento. L’episodio sarà trasmesso in diretta sulla rete televisiva nazionale.

Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: l’appuntamento è per il 22 marzo, come sempre dalle 14.00 in poi su Rai1. Anche questa settimana la regina della domenica accompagna gli spettatori in un viaggio tra le vite degli artisti ospiti del suo salotto, tra momenti toccanti e altri più leggeri, per uno degli show più seguiti del palinsesto della rete ammiraglia. Domenica In, le anticipazioni del 22 marzo. Come da tradizione si accendono le luci di Domenica In, il talk di Rai1 guidato da Mara Venier, che continua a essere uno degli appuntamenti più amati del pomeriggio di Rai1. La conduttrice accoglie nel suo salotto tanti ospiti, pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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