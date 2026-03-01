Domenica In anticipazioni dell’1 marzo | Mara Venier ospita i Big di Sanremo 2026

Domenica In torna questa settimana con un appuntamento speciale condotto da Mara Venier, che ospiterà i Big di Sanremo 2026. L’evento si svolge al Teatro dell’Ariston, subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo, e sarà trasmesso su Rai1 nel pomeriggio di domenica. Lo show si sposta temporaneamente dalla sua sede abituale al teatro ligure, offrendo ai telespettatori un approfondimento live.

Appuntamento speciale con Domenica In e Mara Venier: lo show della domenica pomeriggio di Rai1 come di consueto si sposta al Teatro dell'Ariston dopo la chiusura del Festival di Sanremo. La puntata dell'1 marzo sarà tutta dedicata alla kermesse musicale, con una lunga diretta di 6 ore: i 30 cantanti in gara arriveranno nel salotto televisivo della "zia Mara" per cantare, per rispondere alle domande dei giornalisti e personaggi dello spettacolo presenti in puntata. Tra i più attesi ovviamente il vincitore Sal Da Vinci, e ancora Fedez e Marco Masini, Arisa e Ditonellapiaga, che si sono piazzati nei primi cinque posti della classifica. 🔗 Leggi su Dilei.it

