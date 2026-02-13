Urbanistica ad Altopascio Il nuovo stadio? Mastromei | A Marginone

Francesco Mastromei, assessore ai lavori pubblici di Altopascio, annuncia che il nuovo stadio del paese sarà costruito a Marginone, rompendo con le ipotesi che lo volevano in centro o in altre zone. La decisione deriva dalla necessità di trovare un’area abbastanza grande per accogliere le esigenze sportive e logistiche, e Mastromei spiega che la scelta di Marginone è stata fatta dopo un’attenta analisi delle possibilità di sviluppo. La proposta, che ha già suscitato reazioni tra i residenti, si basa su un progetto che prevede anche un’area di parcheggio e spazi verdi nelle vicinanze.

Il nuovo stadio di Altopascio? A Marginone. Questa la clamorosa novità per il futuro. La proposta arriva dall'assessore ai lavori pubblici del Comune Francesco Mastromei. "Il progetto che ha presentato a suo tempo la società del Tau calcio è senza dubbio di notevole livello – spiega l'assessore – poiché prevede la demolizione della tribuna, la ricostruzione della stessa, con servizi di ristorazione sotto, con un nuovo sistema di accoglienza e di accesso, con il miglioramento della separazione delle tifoserie, con torri faro più potenti di quelle attuali. Ma se arrivasse un domani la serie C, tutto ciò andrebbe di nuovo ricalibrato per i tornei professionistici, se volessimo mantenere la squadra amaranto nella nostra cittadina".