Mouna Ayoub ha raccontato di aver trovato salvezza negli abiti. Durante la sfilata di Giorgio Armani a Parigi, lei si è aperta, spiegando come i vestiti le abbiano dato forza in momenti difficili. La scena si è svolta nel cuore della rue François 1er, tra le luci e le vetrine delle grandi griffe del lusso.

Dall’infanzia in Libano, il matrimonio con Nasser al-Rashid in Arabia Saudita, l’alta moda monetizzata come via di fuga, la nuova esistenza come imprenditrice. dopo l’asta record – oltre 6,1 milioni di euro – dei suoi capi Dior (una piccola parte, si intende). Il racconto della più importante collezionista mondiale di arte sartoriale Parigi, 27 gennaio 2026, ore diciotto circa, sfilata Privé di Giorgio Armani nel palazzo di rue François 1er, la via delle holding del lusso mondiale che interseca avenue Montaigne. C’è molta attesa per la prima collezione firmata da Silvana Armani che, lo suggerisce l’invito ma ho avuto la fortuna di vederla da vicino la mattina, ha scelto la linea cromatica del verde giada. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Gli abiti mi hanno salvato la vita". Mouna Ayoub si racconta

All’hotel Bristol di Parigi si è tenuta un’asta da record con 126 abiti Dior Haute Couture appartenuti a Mouna Ayoub.

