Djokovic il ritiro può attendere | Sono ancora competitivo contro i giovani mi diverte e mi motiva

Il tennista serbo ha dichiarato di non avere ancora intenzione di smettere, affermando di sentirsi ancora competitivo contro i giocatori più giovani. In un’intervista, ha spiegato che giocare lo diverte e gli dà la motivazione per proseguire la carriera. Nonostante le vittorie e le sfide passate, il campione ha confermato di voler continuare a competere nel circuito professionistico.

Ancora una volta Novak Djokovic ribadisce un concetto chiaro: il ritiro può attendere. A quasi 39 anni e a un solo Slam dal record assoluto, il fuoriclasse serbo ha spiegato in un’intervista a Esquire perché non è ancora arrivato il momento di lasciare il tennis. La spinta principale resta immutata: la passione. “Ciò che mi spinge ad andare avanti è l’amore per questo sport. Continuo a godermi ogni momento che passo in campo”, ha raccontato Djokovic. Un amore che si traduce anche in piacere e divertimento: “Adoro la competizione, la sfida, e mi sento ancora forte, ancora capace di competere con i giocatori più giovani. Questo, per me, è un grande divertimento oltre che una forte motivazione”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic, il ritiro può attendere: "Sono ancora competitivo contro i giovani, mi diverte e mi motiva" Djokovic: “Scrivere la storia mi motiva. Ho inviato un messaggio ad Alcaraz”Nell’incontro di primo turno degli Australian Open 2026 Novak Djokovic fuga, almeno per ora, tutti i dubbi relativi alla sua condizione, travolge lo... Novak Djokovic sul suo futuro: “Continuo a giocare a tennis per amore di questo sport, sono ancora competitivo”A 38 anni, Novak Djokovic continua a riscrivere il proprio rapporto con il tennis, scegliendo con attenzione impegni e obiettivi.