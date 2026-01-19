Djokovic | Scrivere la storia mi motiva Ho inviato un messaggio ad Alcaraz

Novak Djokovic, dopo la vittoria nel primo turno degli Australian Open 2026, ha dichiarato che scrivere la propria storia lo motiva. Ha inoltre inviato un messaggio a Carlos Alcaraz, sottolineando l’importanza di questa motivazione. La partita contro Pedro Martinez ha confermato la sua forma, permettendogli di avanzare al secondo turno del torneo, iniziando così la sua corsa nel primo Slam dell’anno.

Nel l’incontro di primo turno degli Australian Open 2026 Novak Djokovic fuga, almeno per ora, tutti i dubbi relativi alla sua condizione, travolge lo spagnolo Pedro Martinez e si qualifica per il secondo turno del primo Slam stagionale. Nei trentaduesimi il fuoriclasse serbo affronterà l’italiano Francesco Maestrelli. L’ex numero uno del mondo ha commentato la sua prova nell’immediato post-partita e nella conferenza stampa. Sulle sensazioni dell’esordio: “ Mi sono sentito bene questa sera. Vedremo come mi sentirò tra qualche giorno. La prestazione è stata grandiosa, così come le sensazioni che ho provato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Djokovic: “Scrivere la storia mi motiva. Ho inviato un messaggio ad Alcaraz” “Appena l’ho visto, gli ho mandato un messaggio”: Djokovic punzecchia Alcaraz per il nuovo servizio. Che cosa è cambiatoDjokovic commenta con un messaggio il nuovo servizio di Alcaraz, nato dopo un esercizio di allenamento virale con un canestrino da basket. Leggi anche: Il messaggio di Samuel López: “Siamo concentrati con Alcaraz per scrivere la storia di questo sport” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Djokovic: “Scrivere la storia mi motiva. Ho inviato un messaggio ad Alcaraz” - Nell'incontro di primo turno degli Australian Open 2026 Novak Djokovic fuga, almeno per ora, tutti i dubbi relativi alla sua condizione, travolge lo ... oasport.it

....Continua e continua a scrivere la Storia ...100 vittorie agli Australian Open 100 vittorie Slam su tutte le superfici Semplicemente leggenda. Semplicemente .Signori e Signore Novak Djokovic Australian Ope - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.