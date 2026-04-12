Divieti e restringimenti ecco la mappa delle vie off-limits di Lecco

Questa settimana a Lecco si registrano numerose modifiche alla viabilità, con divieti e restringimenti che interessano diverse strade del centro e delle zone limitrofe. Gli interventi e i lavori pubblici in corso hanno portato a una serie di restrizioni che modificano temporaneamente il traffico cittadino. La mappa delle vie

Sono numerose anche questa settimana le modifiche alla viabilità previste nel capoluogo lecchese dovute a interventi e lavori pubblici nelle vie. Di seguito l'elenco completo.via Gramsci, altezza civico 36, divieto di transito per isolamento presa rete gas dalle 8.30 alle 17.30 il 17 aprile;via.🔗 Leggi su Leccotoday.it Divieti di transito e restringimenti: le vie di Lecco cui prestare attenzioneDiverse le modifiche alla viabilità in programma questa settimana, caratterizzata anche dal "St. Divieti di transito e restringimenti: ecco come muoversi per LeccoSono numerose questa settimana le modifiche alla viabilità cittadina a causa di lavori.