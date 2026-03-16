Divieti di transito e restringimenti | le vie di Lecco cui prestare attenzione

A Lecco, nella prossima settimana, entreranno in vigore divieti di transito e restringimenti in alcune vie della città. Le modifiche riguardano diverse strade, con l’obiettivo di regolamentare il traffico e facilitare i lavori in corso. La polizia locale ha comunicato le zone interessate, invitando gli automobilisti a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni temporanee.

Diverse le modifiche alla viabilità in programma questa settimana, caratterizzata anche dal "St. Patrick's Day" che martedì bloccherà parte del centro Tra le modifiche alla viabilità della settimana entrante a Lecco si segnalano in maniera particolare quelle determinate dal "St. Patrick's Day", in programma martedì 17 marzo. Istituito il divieto di transito dalle 18.30 alle 24 in via Nava, nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini (eccetto parcheggio a pagamento di via Nava) e in via Parini nel tratto compreso tra il civico 9 e via Nava. Istituito, inoltre, il doppio senso di marcia per residenti in via Nava nel tratto compreso tra via Sirtori e via Parini per consentire l’accesso alle proprie abitazioni e rimesse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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