Divieti di transito e restringimenti | ecco come muoversi per Lecco

Sono numerose questa settimana le modifiche alla viabilità cittadina a causa di lavori. Scopriamole insieme. In occasione della sfilata di carnevale della scuola primaria A. Diaz, in programma giovedì 19 febbraio, è istituito il divieto di transito dalle 14 alle ore 15.45, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, in via Don Invernizzi, via Rusconi, via Pietro Micca, via Partigiani, piazza Cavallotti, viale Adamello, via Sora, via Mentana, via Sora, attraversamento viale Adamello, via Francesca Manzoni, via Agliati, via Bolzano, via Don Luigi Monza. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.🔗 Leggi su Leccotoday.it

A Lecco, anche questa settimana, si registrano variazioni nella viabilità cittadina.

