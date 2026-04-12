Durante una verifica congiunta tra diverse forze dell’ordine, si è verificato un episodio di scontri all’interno di una discoteca tra Caltanissetta e San Cataldo. La serata ha visto circa 300 persone presenti, oltre il limite consentito, con alcune coinvolte in tensioni con le forze dell’ordine. La discoteca è stata messa sotto sequestro e sono in corso indagini per chiarire quanto accaduto.

Un’operazione di controllo congiunta tra diverse forze dell’ordine ha scatenato una serata di forti scontri in una discoteca situata nella zona tra Caltanissetta e San Cataldo, precisamente in via Due Fontane. Il dispositivo di verifica, che ha la partecipazione di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia municipale, è stato attivato per accertare il rispetto delle norme di sicurezza nei locali di intrattenimento, portando alla sospensione immediata dell’attività per eccesso di affluenza. Saturazione degli spazi e resistenza fisica alle autorità. Le verifiche effettuate nel locale hanno rivelato una gestione della capienza estremamente pericolosa per l’incolumità dei presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Discoteca blindata: 300 persone oltre il limite e scontri con la polizia

Roma, sequestrata discoteca abusiva all’Eur: sovraffollamento oltre il 300%Roma, 8 aprile 2026 – Nell’ambito delle verifiche sui pubblici esercizi, nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Locale di Roma...

La massima capienza è 300 persone, ma ce ne sono 650: in discoteca arrivano i carabinieriOltre 600 persone ma la capienza era di 300: in discoteca a Somma Vesuviana arrivano i carabinieri, denunciato il titolare.