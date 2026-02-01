La massima capienza è 300 persone ma ce ne sono 650 | in discoteca arrivano i carabinieri

Più di 600 persone si sono radunate in una discoteca a Somma Vesuviana, nonostante il locale avesse una capienza massima di 300. La scena si è fatta difficile quando sono arrivati i carabinieri, chiamati a gestire la folla. Il titolare del locale è stato denunciato per aver violato le norme di sicurezza e aver accolto più del doppio dei clienti consentiti.

