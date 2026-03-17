Napoli gli sfollati dell'ex Motel Agip di Secondigliano occupano il Comune | Trattati come rifiuti
Gli sfollati dell'ex Motel Agip di Secondigliano hanno preso d’assalto il Comune di Napoli, rivendicando un trattamento che definiscono ingiusto. Con volantini e proteste, chiedono risposte e rispetto per le loro condizioni, denunciando di essere stati lasciati senza assistenza e considerati come rifiuti dalla pubblica amministrazione. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per cercare di calmare gli animi.
Gli sfollati dell'ex Motel Agip di Secondigliano occupano il Comune di Napoli: "Ci hanno tolto anche la residenza, ridotti a dei fantasmi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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