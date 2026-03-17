Napoli gli sfollati dell'ex Motel Agip di Secondigliano occupano il Comune | Trattati come rifiuti

Gli sfollati dell'ex Motel Agip di Secondigliano hanno preso d’assalto il Comune di Napoli, rivendicando un trattamento che definiscono ingiusto. Con volantini e proteste, chiedono risposte e rispetto per le loro condizioni, denunciando di essere stati lasciati senza assistenza e considerati come rifiuti dalla pubblica amministrazione. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per cercare di calmare gli animi.