Cinema luogo accogliente e per tutti l' iniziativa dei Garanti all' Infanzia e alla Disabilità

I Garanti per l'Infanzia e la Disabilità hanno avviato un nuovo progetto chiamato Autism Friendly Screening, rivolto a rendere il cinema un luogo più accessibile e inclusivo per tutte le persone. L'iniziativa mira a creare sessioni dedicate, pensate per favorire la partecipazione di chi ha bisogni speciali, garantendo un ambiente più confortevole e comprensivo.

Da marzo a maggio una serie di spettacoli al cineforum "Apollo". Il calendario dell'evento Autism Friendly Screening Cinema luogo accogliente e aperto a tutti. I Garanti per l'Infanzia e la Disabilità lanciano il progetto Autism Friendly Screening. Il programma prevede numerose proeizioni cinematografiche al cinema Apollo. Il cinema è aperto a tutti i ragazzi e ai loro familiari, nessuno escluso, ma in generale a chiunque lo desideri; l'orario può apparire inusuale, ma è concordato con le Associazioni delle famiglie dei ragazzi con disabilità e rispetta il loro punto di vista. A seguire qualche indicazione più specifica. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Inclusione e disabilità, Belgianni “Superare l’assistenzialismo per costruire una società realmente accogliente”La disabilità continua a essere percepita nella società contemporanea come sinonimo di fragilità, ma questa visione, se non accompagnata da politiche...

“Il giardino dei fiori infelici” di Nicola Lucchi: un romanzo sull’infanzia come luogo dell’irrimediabileIl giardino dei fiori infelici di Nicola Lucchi è un romanzo di formazione à rebours, in cui la crescita di Lucas, il protagonista, non conduce al...

Approfondimenti e contenuti su Cinema luogo

Temi più discussi: Il Trentino brilla ai Biglietti d’Oro 2025: Trento e Rovereto tra le capitali del cinema che resiste; ‘Tienimi presente’, da Venezia e Roma ad Aversa l’esordio alla regia di Alberto Palmiero; Al cinema con ferri e uncinetto: a Campi la serata che trasforma Cime Tempestose in un evento creativo; Federico Frusciante: l’alieno gentile del cinema.

La Tenda tra cinema, cultura e letteraturaIl programma settimanale, dall’animazione d’autore di Flee al cineforum in lingua originale. Finale a ritmo di musica ... msn.com

Cinema e spazi occupati, la cultura come occasione di incontro tra generazioniPer questo un cinema di quartiere è un presidio civile. Come una scuola, una biblioteca, un centro sportivo. È uno spazio in cui i ragazzi tornano, si incontrano, costruiscono abitudini, scoprono ... napoli.repubblica.it

Tutto inizia all’interno del Museo del Cinema, un luogo dove il tempo si è fermato e dove è possibile scoprire i segreti delle ombre cinesi... - facebook.com facebook

“Come il libro di carta, anche il cinema è un luogo di cultura e resilienza”: la mia rubrica su “d” di @repubblica. x.com