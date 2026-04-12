Diretta gol Serie A LIVE | Strefezza porta subito in vantaggio il Parma contro il Napoli

Nella 32esima giornata di Serie A, il Parma ha segnato il primo gol contro il Napoli grazie a Strefezza. La giornata include diverse partite che vengono trasmesse in diretta, con aggiornamenti su risultati, moviole e cronache in tempo reale. Le sfide di oggi coprono l’intera giornata di campionato, offrendo una panoramica completa degli incontri in corso e dei punteggi aggiornati.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Parma, Cuesta prima del match con il Napoli: «Dobbiamo centrare il risultato. Elphege deve essere se stesso, vi svelo questo su di lui» Napoli, Conte prima del match con il Parma: «Champions League obiettivo importante, ma guardiamo anche chi ci sta davanti.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Strefezza porta subito in vantaggio il Parma contro il Napoli Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Parma 0-0, annullato il vantaggio dei ducali Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: vittoria della Dea contro il Napoli! Alle 18 Milan Parma