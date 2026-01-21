LIVE Copenaghen-Napoli 1-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | al gol di McTominay risponde Larsson su rigore

Segui con noi la cronaca della partita tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026. La sfida si è conclusa con un pareggio 1-1, con reti di McTominay e Larsson su rigore. Rimani aggiornato in tempo reale cliccando sul link e torna a trovarci per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sulle competizioni europee.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 23.01 Napoli che non riesce a vincere nonostante la lunga superiorità numerica per il rosso di Delaney, Laon su rigore mette in crisi Antonio Conte che con il suo Napoli si giocherà la qualificazione ai playoff contro il Chelsea. 96? Finisce la partita, Copenaghen-Napoli 1-1. 94? Lucca di testa manda alto in posizione di fuorigioco. 92? Cross di Ambrosino che finisce sul fondo. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Ambrosino gioca alto a destra, mentre nel mezzo Hojlund e Lucca, a sinistra Lang. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Copenaghen-Napoli 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: al gol di McTominay risponde Larsson su rigore LIVE Copenaghen-Napoli 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: pareggia Larsson su rigore!Segui in tempo reale la partita di Champions League 2026 tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1. LIVE Copenaghen-Napoli 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte!Segui in tempo reale la sfida tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. PSV Eindhoven-Napoli 6-2: gol e highlights | Champions League Argomenti discussi: Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1; Copenaghen-Napoli in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Copenaghen-Napoli, la vigilia della sfida Champions: le parole in conferenza di Hojlund e Conte; LIVE Copenaghen-Napoli, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: trasferta difficile con tante assenze. Conte diretta dopo Copenaghen-Napoli: le dichiarazioni in tv e in conferenza stampa LIVEL'analisi del tecnico al termine della partita di Champions League pareggiata dagli azzurri in Danimarca (1-1): aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Live Copenaghen-Napoli 1-1, Larsson risponde a McTominayCopenaghen-Napoli, è il giorno della settima gara della Super Champions League. Entrambe le squadra sono a quota 7 punti e una vittoria oggi potrebbe essere fondamentale per risalire ... ilmattino.it FINE PRIMO TEMPO - #Copenaghen-#Napoli: 0-1. Il tuo commento - facebook.com facebook Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL x.com

