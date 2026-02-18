Matchroom rinnova accordo con fino al 2031

Matchroom Boxing ha rinnovato il suo contratto con DAZN fino al 2031, confermando l’impegno a trasmettere i principali incontri di pugilato. La firma di questo accordo garantisce una presenza stabile nel panorama sportivo, mantenendo alta la qualità delle trasmissioni e puntando su eventi dal vivo e in esclusiva. La collaborazione, che dura già da diversi anni, permette di programmare incontri di alto livello e di coinvolgere un pubblico crescente. La partnership si rafforza con l’obiettivo di offrire sempre più spettacoli di pugilato.

Un nuovo patto quinquennale lega Matchroom Boxing a DAZN, assicurando continuità operativa nei due mercati principali e una programmazione costante per gli anni a venire. L'accordo esteso copre il resto del decennio e garantisce DAZN come partner globale principale, consolidando la presenza della piattaforma nel panorama della boxe professionistica e offrendo un flusso regolare di eventi per gli appassionati. La partnership prosegue per almeno cinque anni, mantenendo DAZN come distributore globale di riferimento. L'intesa prevede una pipeline di oltre 30 serate di incontri all'anno, assicurando alla piattaforma un flusso costante di programmazione proveniente dall'area Matchroom e rafforzando la stabilità per gli eventi e i combattenti.