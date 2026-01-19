Napoli Contini rinnova fino al 2031 | ufficiale il prolungamento

La SSC Napoli ha annunciato il prolungamento del contratto di Nikita Contini fino al 2031. Questa decisione riflette l'importanza del portiere nel progetto della squadra e la volontà di consolidare la rosa per il futuro. Il rinnovo rappresenta un passo importante per il club e per il giocatore, che continueranno insieme a lavorare per raggiungere obiettivi condivisi nella prossima stagione e oltre.

La SSC Napoli ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Nikita Contini. Il portiere azzurro ha prolungato l'accordo che lo lega al club fino al 30 giugno 2031, confermando la fiducia della società nei confronti di un calciatore cresciuto nel vivaio partenopeo. Contini ha esordito in prima squadra il 29 dicembre 2023, nella gara di campionato disputata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Monza. Un debutto significativo che ha rappresentato il coronamento di un percorso di crescita sviluppato interamente all'interno del club.

