Mamma di Domenico | Giustizia per mio figlio omicidio volontario

La madre di Domenico, un bambino di due anni morto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, denuncia un grave errore e chiede risposte concrete. La donna, visibilmente turbata, ha raccontato di aver notato anomalie nel percorso di cura del figlio, che secondo lei hanno contribuito alla tragedia. La sua richiesta di giustizia si concentra sulla scoperta delle responsabilità e sulla chiarezza delle procedure mediche adottate. La vicenda continua a suscitare grande attenzione tra i cittadini napoletani.

A Napoli, la mamma di Domenico, un bambino di due anni morto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, chiede giustizia e verità. La Procura ha notificato avvisi di garanzia a sei sanitari dell'ospedale Monaldi, indagati per lesioni colpose gravissime, mentre l'avvocato della famiglia punta a un'accusa di omicidio volontario. La storia di Domenico, il bambino di due anni morto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, ha scosso Napoli e l'Italia intera. La mamma, Patrizia, ha alzato la voce in una trasmissione televisiva, chiedendo giustizia e verità. Voglio tutta la verità, ora basta, ha dichiarato con fermezza, mentre il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, ha annunciato l'intenzione di chiedere un'accusa di omicidio volontario, piuttosto che colposo, basandosi sull'esame della cartella clinica.

È morto il piccolo Domenico, la mamma: "È un angelo, ora chiedo giustizia". Medici accusati di omicidioIl decesso di Domenico, un bambino di due anni di Napoli, è stato comunicato dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.

Mamma di Domenico: Voglio la verità. Nas oggi al Monaldi

