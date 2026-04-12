Dieci persone in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare | pranzo da incubo a Bardonecchia

Il 12 aprile, dieci persone sono finite in ospedale a Bardonecchia dopo aver consumato un pasto presso un albergo in regione Campo Smith. Tutti i coinvolti hanno manifestato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. Le autorità sanitarie hanno avviato verifiche sulla provenienza del cibo e sulle condizioni di preparazione dei pasti. Al momento, non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’intossicazione o sulla gravità delle condizioni dei pazienti.

Forse non proprio il pranzo della domenica che tutti sognano. Pomeriggio complicato quello del 12 aprile per dieci persone che si trovavano in quel di Bardonecchia, ospiti di un albergo in regione Campo Smith. L'allarme è scattato poco dopo aver consumato il pranzo, quando un gruppo nutrito di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Intossicazione alimentare al pranzo degli scacchisti. A decine si sentono male, due minori in ospedaleLivorno, 20 gennaio 2026 – Una giornata di gioco e convivialità si è trasformata in un caso sanitario. Bardonecchia, pranzo tra i soccorsi: 10 malori per sospetta intoxUn pranzo in una struttura ricettiva di Campo Smith, a Bardonecchia, si è trasformato in un’emergenza sanitaria dopo che diverse persone hanno...