Nel pomeriggio di ieri, durante un evento di scacchi a Livorno, numerosi partecipanti si sono sentiti male, con alcuni minori trasportati in ospedale. L’incidente, avvenuto durante il pranzo, sembra essere legato a un’intossicazione alimentare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i soccorritori sono intervenuti tempestivamente per assistenza e accertamenti.

Livorno, 20 gennaio 2026 – Una giornata di gioco e convivialità si è trasformata in un caso sanitario. Durante un memorial di scacchi, disputato a Livorno domenica 18 gennaio, come riporta Il Tirreno, una quindicina di partecipanti e di accompagnatori ha accusato sintomi di intossicazione alimentare. Prima il pranzo in un ristorante cittadino convenzionato con l’organizzazione del torneo, poi il torneo di scacchi e infine, durante la notte, i malori. Tra i casi segnalati anche una bambina di 10 anni e un ragazzo di 16, che sono finiti in pronto soccorso. L’intossicazione. Secondo quanto riportato, i disturbi sono comparsi diverse ore dopo il pasto, consumato a base di pesce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intossicazione alimentare al pranzo degli scacchisti. A decine si sentono male, due minori in ospedale

Genova, mangiano un pranzo cucinato da un catering e si sentono male in 18, all'ospedale con nausea e vertiginiA Genova, 18 persone sono finite in ospedale dopo aver consumato un pranzo preparato da un catering locale.

Mangiano tonno al pranzo aziendale e si sentono male, soccorse 12 personeDurante un pranzo aziendale, dodici persone hanno accusato malori dopo aver consumato tonno, spinaci e acciughe ordinati in un bar vicino al luogo di lavoro.

