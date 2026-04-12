Nel contesto televisivo, il programma condotto da Nicola Porro nel preserale di Rete 4 ha registrato un bilancio positivo nei dati di ascolto auditel. La rubrica di Klaus Davi, intitolata

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Dieci minuti) Bilancio Auditel positivo per Dieci minuti condotto da Nicola Porro nel preserale di Rete 4. La striscia quotidiana, in onda dopo il Tg4 delle 19 e partita l’8 settembre 2025, si sta mantenendo su medie vicine al milione di spettatori e al 6% di share arrivando a picchi del 7% e di 1,2 milioni di teste come in occasione della puntata del 1° ottobre quando si parlò della Flotilla, sopra il milione e al 6.4% il 28 dicembre 2025, nel periodo delle Feste in cui a condurre c’era Alessandro Sallusti, con focus sull’incontro in Florida tra...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dieci Minuti, da Trump alla tavola: perché il format di Nicola Porro funziona

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Quarta Repubblica, Nicola Porro tra Garlasco e Crans-MontanaNicola Porro, come ogni lunedì, torna in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico...