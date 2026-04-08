Di Gregorio Juve | il portiere è pronto a riprendersi il posto contro l’Atalanta ma sul suo futuro filtra questo

L’estremo difensore è pronto a scendere in campo per la partita contro l’Atalanta, dopo aver lasciato il posto a un altro portiere nelle ultime uscite. Tuttavia, sul suo futuro in squadra ci sono alcune indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori. La sfida si avvicina e sarà interessante vedere chi sarà scelto tra i pali per questa occasione.

di Angelo Ciarletta Di Gregorio Juve: l’estremo difensore è pronto a riprendersi il posto nella sfida contro l’Atalanta, ma sul suo futuro filtra questo. La Juve ritrova il suo guardiano titolare nel momento più emozionante della stagione. Secondo l’analisi di Tuttosport, la sfida contro il Genoa ha segnato il ritorno trionfale di Michele Di Gregorio, che dopo le difficoltà di febbraio era scivolato in panchina. Nonostante Luciano Spalletti avesse inizialmente preferito la continuità di Mattia Perin, il destino ha rimescolato le carte durante il match di Pasquetta. Un fastidio al polpaccio ha costretto il vice a uscire, permettendo all’ex Monza di riprendersi la scena con una doppia parata prodigiosa, sul rigore e sulla ribattuta, su Aaron Martin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus, Di Gregorio: ultimo regalo prima dell’addio, cosa c'era scritto nel bigliettino di Pinsoglio prima del rigore paratoIl portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, para il rigore contro il Genoa grazie al bigliettino di Pinsoglio. Spalletti lo elogia: risposta da leader nella corsa Champions Juve. sport.virgilio.it

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