Di Ciano Avs-Radici in Comune sulla movida | Ora basta ordinanze spot serve una politica della notte basata su dati certi e confronto

Un consigliere comunale ha commentato la situazione della vita notturna in città, sottolineando la necessità di passare da provvedimenti temporanei a una strategia più strutturata. Ha evidenziato l’importanza di una gestione che bilanci divertimento e riposo, richiedendo un approccio fondato su dati concreti e confronto tra le parti coinvolte. Le sue parole puntano a superare le ordinanze di breve durata per sviluppare una politica della notte più efficace e sostenibile.