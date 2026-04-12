Di Ciano Avs-Radici in Comune sulla movida | Ora basta ordinanze spot serve una politica della notte basata su dati certi e confronto
Un consigliere comunale ha commentato la situazione della vita notturna in città, sottolineando la necessità di passare da provvedimenti temporanei a una strategia più strutturata. Ha evidenziato l’importanza di una gestione che bilanci divertimento e riposo, richiedendo un approccio fondato su dati concreti e confronto tra le parti coinvolte. Le sue parole puntano a superare le ordinanze di breve durata per sviluppare una politica della notte più efficace e sostenibile.
«Serve una politica della notte, che coniughi i diritti al divertimento e al riposo. Serve una gestione dell’economia della notte, basata su dati certi e confronto, come diciamo da sempre».A parlare è Enrico Di Ciano, consigliere comunale di Alleanza Verdi Sinistra e Radici in Comune, alla luce.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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