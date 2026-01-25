A partire da oggi, domenica 25 gennaio 2026, il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, subirà una variazione nell’orario di messa in onda. La trasmissione, che ha accompagnato le domeniche pomeriggio di molti telespettatori, terminerà mezz’ora prima rispetto alle precedenti edizioni, adattandosi alle nuove esigenze di palinsesto.

A partire da oggi domenica 25 gennaio 2026, il celebre talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, subirà una modifica importante nel palinsesto della domenica pomeriggio. Il programma manterrà il consueto inizio alle ore 14:00, ma terminerà alle 15:30, mezz’ora prima rispetto all’orario abituale delle 16:00. Lo spazio lasciato libero sarà occupato da Verissimo, il programma di interviste di Silvia Toffanin, che anticiperà la partenza di mezz’ora rispetto al consueto orario. La variazione è già ufficiale: la Guida TV Mediaset mostra il nuovo orario e conferma la modifica nella programmazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Amici 25 cambia orario: il talent di Maria De Filippi finirà mezz’ora prima

Amici cambia orario di domenica, perché il programma di Maria De Filippi si accorciaAmici cambia orario di messa in onda la domenica pomeriggio, a causa della riduzione della durata del programma di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni showcase Enel e day time del talent | SpoilerDurante la registrazione del primo showcase Enel di Amici di Maria De Filippi, sono emersi dettagli esclusivi sugli eventi che saranno trasmessi prossimamente nel daytime e su Witty Tv.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Amici cambia orario da domenica 25 gennaio, perché il programma di Maria De Filippi finisce prima; Amici 25, cambio di programmazione: il talent show cambia orario da domenica 25 gennaio; Amici 25 cambia orario, a che ora finisce il programma di Maria De Filippi e cos’è successo; Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo: i nuovi orari di domenica 25 gennaio.

Amici cambia orario da domenica 25 gennaio, perché il programma di Maria De Filippi finisce primaAmici accorcia la puntata domenicale a 1 ora e 30 minuti, mentre Verissimo anticipa l’inizio: il cambio è definitivo fino a fine stagione ... corrieredellosport.it

Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo: i nuovi orari di domenica 25 gennaioDomenica 25 gennaio Verissimo e Amici cambiano orari di messa in onda. Il talent show di Maria de Filippi terminerà mezz’ora prima del previsto: ecco i nuovi orari dei due programmi di punta della ... fanpage.it

Giudici vip, ospiti musicali, classifiche infuocate e una puntata che cambia gli equilibri: ecco tutto quello che succede domenica 25 gennaio ad Amici 25 - facebook.com facebook

Amici cambia orario di domenica, perché il programma di Maria De Filippi si accorcia x.com