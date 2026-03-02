Detenuto appicca un incendio in cella a Montorio | sei agenti intossicati

Un detenuto nel carcere di Montorio, a Verona, ha dato fuoco alla propria cella, causando l'intossicazione di sei agenti della polizia penitenziaria presenti sul posto. L'incendio si è verificato all'interno della camera di pernottamento e ha richiesto l'intervento immediato delle squadre di emergenza. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

Sei agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Montorio, a Verona, sono rimasti intossicati in seguito all'incendio appiccato da un detenuto all'interno della propria camera di pernottamento. A darne notizia è la segreteria dell'Al.Si.P.Pe., Alleanza Sindacale Polizia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Appicca un incendio che devasta la cella: detenuto sotto processo per danneggiamentoUn rumeno di 39 anni è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di aver aver appiccato un incendio in...

Brucia lenzuola e materassi in cella, detenuto a processo per incendio doloso e danneggiamentoUn somalo di 30 anni, detenuto per altra causa, difeso dall'avvocato Emanuela Rondoni, è finito sotto processo con la duplice accusa di incendio...

