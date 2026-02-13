Como–Fiorentina scatta il piano stadio | strade chiuse divieti di sosta e ordinanza anti alcol

Sabato 14 febbraio, il Como 1907 scende in campo al Sinigaglia contro la Fiorentina, e il Comune ha già predisposto il piano stadio: le strade intorno all’impianto saranno chiuse, ci saranno divieti di sosta e un’ordinanza anti alcol.

Sabato 14 febbraio alle 15 il match al Sinigaglia: stop a sosta e circolazione nell’area stadio già dal mattino, attenzione a rimozioni e multe Sabato 14 febbraio il Como 1907 torna in campo al Sinigaglia contro la Fiorentina, ma senza tifosi ospiti sugli spalti. Nonostante il divieto di trasferta per la tifoseria viola, attorno allo stadio scatterà un articolato piano di viabilità con divieti di sosta, strade chiuse e ordinanza anti alcol. Le prime limitazioni entrano in vigore già oggi, venerdì 13 febbraio, per consentire l’allestimento dell’area televisiva in vista della gara. Dalle 8.00 di venerdì 13 febbraio fino alle 24.🔗 Leggi su Quicomo.it

