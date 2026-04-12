Design e industria | nasce la sfida per i nuovi talenti del mobile

Un nuovo concorso internazionale si apre nel settore del design di mobili, promosso da un'azienda leader nella lavorazione del legno e un istituto di design. L'iniziativa è rivolta a studenti e giovani professionisti, con l'obiettivo di stimolare progetti di arredi che combinino estetica, sostenibilità e tecnologie industriali avanzate. La sfida mira a coinvolgere i partecipanti nella creazione di soluzioni innovative per il settore dell'arredamento.

Biesse e POLI.design lanciano un concorso internazionale rivolto a studenti e giovani professionisti per stimolare la progettazione di arredi che uniscano estetica, sostenibilità e tecnologie industriali avanzate. L’iniziativa mira a creare un ponte diretto tra il talento creativo dei nuovi designer e le reali necessità produttive del settore manifatturiero. Il cuore pulsante della sfida risiede nella gestione fisica della materia. I partecipanti sono chiamati a elaborare soluzioni per spazi pubblici, commerciali o residenziali, lavorando su un ventaglio diversificato di elementi che spaziano dal legno al metallo, passando per vetro, pietra, materiali plastici e compositi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design e industria: nasce la sfida per i nuovi talenti del mobile Leggi anche: Design e industria: nasce il premio per i nuovi talenti del mobile Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... How to Stay Consistent and Motivated