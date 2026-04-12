Durante il fine settimana si sono verificati problemi di approvvigionamento di gasolio, con circa 600 stazioni di servizio che hanno registrato esaurimento delle scorte. Un rappresentante dell’azienda ha attribuito questa situazione alla politica dei prezzi troppo bassi adottata finora. Nel frattempo, un dirigente ha affermato che è necessario riconsiderare l’eventuale stop al gas russo previsto dal 2027, sottolineando la presenza di una significativa carenza di petrolio.

«Nel week end scorso abbiamo avuto 600 stazioni di servizio dove era esaurito il gasolio: colpa nostra che abbiamo tenuto i prezzi troppo bassi ma se 600 stazioni Eni rimangono senza gasolio un problema possibile c’è». Lo ha detto Claudio Descalzi, ceo di Eni, nel suo intervento all’undicesima edizione della Scuola di Formazione Politica della Lega. Come Italia «non abbiamo nostro grezzo, non abbiamo raffinazione potente e quando ci sono emergenze non possiamo più dire andiamo in Germania o negli Stati Uniti». «Il problema in questo momento non sono i prezzi ma i volumi» di petrolio e gas: « Quello che è successo nel Golfo è l’evento più...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Descalzi: necessario rivedere stop a gas russo da 2027. Carenza importante di petrolio

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