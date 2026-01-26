Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato ufficialmente il regolamento che interromperà le importazioni di gas dalla Russia a partire dal 2027. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle strategie energetiche dell’UE, mirate a ridurre la dipendenza da fonti esterne e a rafforzare la sicurezza energetica del continente. La misura entrerà in vigore nel prossimo anno, segnando un cambiamento significativo nel panorama energetico europeo.

Il Consiglio Ue ha dato il definitivo via libera al regolamento che porrà fine alle importazioni di gas dalla Russia a partire dall'anno prossimo. Il regolamento prevede che l'importazione nell'Ue di gas dalla Russia, sia via tubo che sotto forma di Gnl venga proibita, con una certa gradualità: il divieto si applica sei.

Stop graduale al gas russo, dall'autunno 2027 l'Ue non ne importerà più: «Mai più dipendenti da Mosca»

L'Ue decide lo stop totale al gas russo entro il 2027

Stop a gas russo da 2027: via libera finale dall'UE. Formalmente adottato regolamento europeo: il divieto totale si applicherà alle importazioni di Gnl dall'inizio del prossimo anno, dall'autunno del 2027 per le importazioni via tubo

Via libera definitivo UE allo stop al gas russo entro l'autunno del 2027. Il regolamento è stato approvato con il voto contrario di Ungheria e Slovacchia e con l'astensione della Bulgaria. La Commissione al lavoro su una normativa per l'eliminazione delle importazioni di petrolio.

