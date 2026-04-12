L'amministratore delegato di Eni ha dichiarato che sarebbe opportuno sospendere il bando sul gas russo previsto per il primo gennaio 2027, che riguarda 20 miliardi di GNL. La sua affermazione è stata rilasciata durante un evento a Roma, presso la sede di Palazzo Rospigliosi, in occasione di una scuola di formazione della Lega. La proposta di sospensione del bando è stata espressa senza ulteriori commenti o motivazioni.

"Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono dalla Russia", ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine della Scuola di formazione della Lega a Palazzo Rospigliosi a Roma. "E suggerirei anche - ha aggiunto - come sta dicendo il governo italiano, di rivedere anche l'Ets, la tassa su tutta l'industria pesante. Non dico che deve essere cancellata, ma deve essere sospesa oppure redistribuita, per non penalizzare ulteriormente un settore industriale che già deve pagare molto l'energia". "Per riuscire a reagire, dobbiamo capire qual è il problema” sul fronte energetico, ha spiegato l'ad Eni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Descalzi (Eni): "Necessario sospendere il bando sul gas russo"

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