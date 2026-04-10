Il Ministero dell’Economia ha scelto Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato di Leonardo, società operante nel settore aerospaziale, della difesa e della sicurezza. Roberto Cingolani lascia la posizione di vertice della stessa azienda, come previsto nelle ultime settimane. Contestualmente, sono state confermate le nomine di Descalzi all’Eni e di Cattaneo all’Enel. La decisione riguarda le nomine di vertice delle principali aziende statali e di pubblico interesse.

Lorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni Roberto Cingolani esce dal vertice della società dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Dal ministero dell’Economia arriva poi la conferma per il quinto mandato di Claudio Descalzi come capo azienda all’Eni e per il secondo mandato di Flavio Cattaneo alla guida dell’Enel. Mentre per l’a.d. di Enav il nome indicato è quello di Igor de Biasio, che si avvia quindi a lasciare la presidenza di Terna che viene lasciata anche dall’Ad Giuseppina di Foggia indicata alla presidenza dell’Eni.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi all'Eni e Cattaneo all'Enel

Nomine, confermati Cattaneo (Enel) e Descalzi (Eni). Mariani nuovo ceo di LeonardoIeri, in tarda serata, è stato trovato l'accordo sui top manager che dovranno guidare le grandi imprese partecipate nel prossimo triennio e che...

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Temi più discussi: Lorenzo Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi all'Eni e Cattaneo all'Enel; Il petrolio chiude a New York a +4%, ma resta sotto i 100 dollari; Mariani AD di Leonardo, all’Enel resta il ticket Cattaneo-Scaroni; Lorenzo Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi all’Eni e Cattaneo all’Enel.

Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi all'Eni e Cattaneo all'EnelLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo : come preannunciato dalle indiscrezioni degli ultimi ... gazzettadelsud.it

Nomine pubbliche: Mariani nuovo Ad di Leonardo, Descalzi confermato all’Eni e Cattaneo all’Enel. Cambi a Terna e all’EnavFumata bianca per le nomine pubbliche. La novità più grossa è la nomina di Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani. Di Foggia lascia la guida di Terna e diventa presidente dell'Eni. Scaro ... firstonline.info

Mariani guiderà Leonardo, confermati Descalzi a Eni e Cattaneo a Enel. Depositate le liste del Mef per i rinnovi dei cda. Per Enav de Biasio ad. Giuseppina Di Foggia indicata alla presidenza dell'Eni. #ANSA - facebook.com facebook